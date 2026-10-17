Kultur

”Kulturen är en dörröppnare för den som inte vill gå på gudstjänst”

Pågående Kulturmånad i Filadelfia­kyrkan i Örebro med kafé, utställning och release, ska locka folk och bredda uttrycken

Lauren Fuejo till vänster och konstnären Else Månsson till höger i ett samtal om konst och kyrka.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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Under hela oktober frodas kulturlivet i Filadelfia Örebro. För första gången anordnar församlingen en så kallad Kulturmånad, med syfte att andra uttryck utöver musiken ska få ta plats i kyrkan. Konceptet kommer dyka upp även under våren.

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