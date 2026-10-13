Kultur | Musik

Countrystjärnan Doug Seegers fick inte resa in i Sverige

”Oerhört tragiskt” säger Emilia Lindberg som nu tvingas turnera utan amerikanen      

Lonely cowgirl. Efter chockbeskedet att Doug Seeger inte beviljats inresa har Emilia Lindberg beslutat att genomföra den planerade Sverigeturnén själv tillsammans med sitt nya specialkomponerade band.
Urban Thoms Reporter
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Countrystjärnan Doug Seegers, 75, var på väg till Sverige och en stor turné med Emilia Lindberg när han oväntat tvingades att vända tillbaka till USA. Vid mellanlandningen i Frankfurt visade det sig att hans namn fanns på listan över personer med inreseförbud i Schengenområdet.

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