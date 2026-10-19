Klassiska kortspelet ”Wizard” håller än

Wizard Betyg: 3,5 av 5

Ålder: 10 år

Antal spelare: 3–6

Speltid: 45 minuter

Förlag: Brädspel.se

Genre: Kortspel

Wizard känns som ett klassiskt kortspel – vilket beror på att det är ett klassiskt kortspel. Det kom ursprungligen ut 1984, skulle i princip kunna spelas med en vanlig kortlek och påminner väldigt mycket om Plump.

Wizard är ett sticktagningsspel och består av en kortlek med 60 kort: Fyra färger i valörerna 1–13 samt fyra trollkarlar (därav namnet på spelet) och fyra narrar. Trollkarlarna vinner alltid, narrarna förlorar alltid, i övrigt gäller det att följa färg och att högst siffra vinner. De flesta omgångar har också en trumffärg som slår de övriga, men fortfarande förlorar mot trollkarlarna.

Första omgången får varje spelare bara ett kort var, andra omgången två var och så vidare tills den omgång då hela kortleken delas ut. Före varje omgång gäller det, precis som i Plump, att förutse hur många stick man kommer att ta. Har man rätt får man 20 poäng, plus 10 per stick man tagit. Har man fel får man -10 poäng för varje stick man är ifrån sin förutsägelse.

Att man alltid får spela en trollkarl eller narr, även när man vanligtvis skulle vara tvungen att följa färg, ger en extra strategisk dimension.

Wizard har allt som behövs för att vara ett spännande och roligt kortspel, och för den som kan andra sticktagningsspel är det väldigt lätt att lära sig. Att man alltid får spela en trollkarl eller narr, även när man vanligtvis skulle vara tvungen att följa färg, ger en extra strategisk dimension.

Äldre version av ”Wizard” Jakob Ihfongård

Den version vi fick testa fick minuspoäng för att kortkvaliteten inte är den bästa, vilket gör det svårare att bland och dela ut kort, och att illustrationerna inte uppdaterats sedan 1980-talet – men den uppdaterade utgåva som finns i butik nu är betydligt snyggare.