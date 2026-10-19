Komplicerat men simpelt i ”Passaportas”

Passaportas Betyg: 2 av 5

Ålder: 8

Antal spelare: 2–6

Speltid: 20 minuter

Förlag: Tactic

Genre: Barnspel

Två gånger var vi tvungna att spela detta spel innan vi förstod vad det ens gick ut på, jag och två av barnen. Men när vi väl förstod kändes det nästan som att vi missat något, för så enkelt kunde det väl inte vara? Det var liksom både krångligt och simpelt på samma gång.

När vi väl förstod kändes det nästan som att vi missat något.

För den barnfamilj som fascineras av flygresor och geografi kan nog detta ändå vara ett spel som är småtrevligt att plocka fram och spela tillsammans. Man ska ta sig från ett resmål till ett annat, samtidigt som övriga spelare har andra destinationer.

Detta gör att det gemensamma flygplanet som flyttas över spelplanen inte alltid hamnar där jag själv vill. Och mina passagerare får dessutom inte alltid plats i det gemensamma flygplanet.

Påminner lite om Ticket to ride, där man också ska ta sig från en destination till en annan, fast simplare. Och ändå aningen tillkrånglat, med bland annat tullbesök som vi inte riktigt förstod vitsen med.