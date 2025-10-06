Biosalongen är full när jag ska se dokumentären Nunnan – 25 år senare av Maud Nycander. Jag är inte ensam om att fascineras av Marta, numera Maria av bebådelsen, eller som hennes bror kallar henne; maffiabossen. Klosterlivet har något romantiskt över sig, jag har flera dejtingtrötta kompisar som tyckt att det här med att bli trappistmunk, brygga god öl i Alperna, vore det så fel? Men när man ser Marta, med ljus och vaken blick, bakom galler i nattsvart nunnedräkt, då krossas alla illusioner. På väg ut ur biosalongen undrar min kompis om Marta inte kunnat välja ett kloster på soliga Sicilien i stället? I stället krattar Marta löv bredvid betongklossklostret i Glumslöv, insprängd bland vita Myresjöhus.