Kultur | Kulturpanelen

Håkan Juholt är som alltid magnetisk i rutan

Dagens kulturredaktör Daniel Wistrand tipsar om höstens bästa poddar och tv-program.

Håkan Juholt är en av de tävlande i SVT:s "Spelet".
Daniel Wistrand
Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad

Tveklöst höstens bästa reality

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

podd kultur gustaf norén film och tv film svt tv tomas andersson wij

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning