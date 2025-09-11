Kultur
Hela kyrkan sjöng igen när Margit Borgström återvände till Umeå pingst
Under 1970- och 1980-talen gjorde hon tv-succé med ”Hela kyrkan sjunger” – vid 100-årsfirandet för Umeå pingst var Margit Borgström tillbaka där allt började
Margit Borgström var på plats i en fullsatt pingstkyrka i Umeå när församlingen firade 100 år.
Ingela Johannesson
Under ett decennium lockade Filadelfiaförsamlingen i Umeå miljonpublik genom i tv-programmet Hela kyrkan sjunger. När församlingen nu firade hundra år stod den sjungande programledaren Margit Borgström åter på estraden.