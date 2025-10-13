Kultur

"Unga i dag får höra mycket märkligt, men deras sanna identitet är att de är Guds barn"

Camilla Olsson och Samuel Lundell om Södertörnskyrkans nya musiksatsning för barn

Barn i 10-13-årsåldern i Södertörnkyrkans är aktuella med musikprojektet Re:claim Kids och låten "Jag är ditt barn".
Daniel Wistrand
Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad

Under de senaste åren har antalet barnfamiljer vuxit kraftigt i Södertörnkyrkan i Huddinge. Nu storsatsar församlingen på barn och unga. Bland annat bygger man en egen våning i kyrkan samt producerar ny barnmusik som ska förmedla glädje, tro och identitet i Gud.

