Triggle fångar familjen med gummisnoddar

Triggle Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: 8 år

8 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Gameplay Publishing/Brädspel.se

Gameplay Publishing/Brädspel.se Genre: Familjespel

Från skaparna av de omåttligt populära fidgetleksakerna ”Pop-it” kommer här Triggle – ett brädspel där du ska fånga trianglar med gummisnoddar.

På en spelplan av plast fäster du en gummisnodd över fyra pinnar och försöker bilda så många trianglar som möjligt. Skapas det en triangel får du placera en spelpjäs där. Den som först blir av med alla sina spelpjäser, eller har flest på ett fullt spelbord, vinner.

Spelet är lätt att sätta sig in i och även de mindre barnen förstod snabbt reglerna.

Efter testomgången lämnades spelet kvar i köket och blev snabbt en favorit hos familjen. Under veckan som följde uppstod det flera spontana spel kring köksbordet. Lagom tidsåtgång och spelets enkelhet är nog förklaringen.

Spelet kändes dock något plastigt och billigt, vilket drog ned betyget något.