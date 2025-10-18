Kultur | Kulturessä

För många kyrkligt engagerade britter är kvinnliga präster och biskopar en icke-fråga. Men den anglikanska kyrkan är en global gemenskap, och alla har inte reagerat lika positivt på att Sarah Mullally, 63, är anglikanska kyrkans nya ärkebiskop.

Josefin de Gregorio:
Jag trodde att jag skulle bli cancelled av min egen kyrka

”Det finns inte så många präster i Svenska kyrkan som håller fast vid en traditionell äktenskapssyn; än färre som envisas med en traditionell ämbetssyn”

Den anglikanska kyrkan har fått en ny ärkebiskop – nummer 106, den första kvinnan i Church of Englands långa historia. Sarah Mullally heter hon, 63 år gammal, tidigare biskop i London och med ett förflutet som sjuksköterska. Teologiskt liberal, skriver brittiska The Guardian, positivt inställd till kyrklig välsignelse av samkönade äktenskap, inte särskilt hårdför i abortfrågan. 

