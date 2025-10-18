För många kyrkligt engagerade britter är kvinnliga präster och biskopar en icke-fråga. Men den anglikanska kyrkan är en global gemenskap, och alla har inte reagerat lika positivt på att Sarah Mullally, 63, är anglikanska kyrkans nya ärkebiskop. Paul Childs

Den anglikanska kyrkan har fått en ny ärkebiskop – nummer 106, den första kvinnan i Church of Englands långa historia. Sarah Mullally heter hon, 63 år gammal, tidigare biskop i London och med ett förflutet som sjuksköterska. Teologiskt liberal, skriver brittiska The Guardian, positivt inställd till kyrklig välsignelse av samkönade äktenskap, inte särskilt hårdför i abortfrågan.