Kultur

”Jag ser mig själv som kristen, räcker inte det?”

Lydia Nordlander från Dagens ungdomspanel bloggar från Reach Peace och Biskoparnas ungdomsmöte under Ekumeniska veckan

Lydia Nordlander från Ungdomspanalen rapporterar från Reach Peace och Biskoparnas ungdomsmöte den 22–24 augusti.
Lydia Nordlander
Dagens ungdomspanel
Publicerad Senast uppdaterad

Som en del av den Ekumeniska veckan arrangeras två ungdomsmöten i helgen: Reach Peace och Biskoparnas ungdomsmöte. Lydia Nordlander från Dagens ungdomspanel bloggar därifrån. Det första inlägget skriver hon på tåget från Helsingborg. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kultur

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning