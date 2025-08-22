Kultur
Anna Braw lyfter fram Jane Austens andlighet
”Austen såg sig själv som del i ett större sammanhang, inte bara bland människor utan med hela skapelsen”
Musikern och författaren Anna Braw är aktuell med föreställning om Jane Austens andliga och musikaliska värld.
Carolina Klintefelt
I tonåren blev musikern och författaren Anna Braw hänförd av Jane Austens romanvärld. Nu är hon aktuell med föreställningen ”Du är närvarande överallt” där hon och kantorn Cecilia Alrikson bjuder på musik och texter ur Austins produktion.