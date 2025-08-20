Kultur

Pastorerna om kritiken mot engelska uttryck: ”Guilty as charged” 

Många reaktioner på Malina Abrahamssons krönika om anglicismer

Eric Liljero, Hillsong, och Simon Holst, Bet: L, tycker inte det är några problem att använda anglicismer i språket.
”Rädda frikyrkan från anglicismer”, skrev Malina Abrahamsson nyligen i en uppmärksammad krönika. Men vad tycker pastorerna själva? Eric Liljero från Hillsong och Simon Holst från Bet: L lånar gärna från engelskan, men håller inte med om att det skulle göra budskapet mer svårbegripligt.

