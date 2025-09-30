Kultur
Linus, 28: Jag vill inte bli helad, synnedsättningen är en del av Guds plan för mig
Linus Forsberg är nyvigd präst och delvis blind. I bemötandet av personer med funktionsnedsättningar har kyrkan har mycket kvar att lära, säger han till Dagen.
Linus Forsberg, präst i Växjö, har skrivit bok om hur kyrkan kan bli bättre på att bemöta personer med funktionsnedsättningar.
Daniel Wistrand
Linus Forsberg vigdes till präst i början av sommaren och gör nu sitt pastorsadjunktsår i Växjö. Han är 28 år gammal, gift och aktuell med bok om hur kyrkan kan få vara en ledsagare till Gud, inte minst för personer med funktionsnedsättningar.