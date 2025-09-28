Kultur | Kulturessä

Den "Goda Kyrkan" säger: Kom till oss, vi har en så urvattnad teologi att det inte finns en chans att bli bränd! skriver Magnus Malm. Brandon Hoogenboom

Magnus Malm: Varken en fördömande eller kravlös kristendom kan hjälpa människan med hennes skam



Undra på att skammen och självföraktet i alla dess religiösa varianter, har kunnat härja så fritt i många lutherska och frikyrkliga miljöer, skriver Magnus Malm