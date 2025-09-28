Kultur | Kulturessä
Den "Goda Kyrkan" säger: Kom till oss, vi har en så urvattnad teologi att det inte finns en chans att bli bränd! skriver Magnus Malm.
Brandon Hoogenboom
Magnus Malm: Varken en fördömande eller kravlös kristendom kan hjälpa människan med hennes skam
Undra på att skammen och självföraktet i alla dess religiösa varianter, har kunnat härja så fritt i många lutherska och frikyrkliga miljöer, skriver Magnus Malm
Eftersom min fru är psykoterapeut får hon facktidskriften Socionomen. Eftersom jag själv jobbar med samtal
(andlig vägledning för församlingsarbetare) sedan 35 år läser jag också denna
skrift ibland, med god behållning. Senaste numret hade bland annat temat skam, ett vanligt problem i terapirummet.