Psalmboken ska revideras. Nu finns förslag på 233 nya psalmer som alla kan ta del av på Svenska kyrkans hemsida. Ali Lorestani/tt/TT NYHETSBYRÅN

Min församling är en av dem som ska provsjunga förslagen till nya psalmboken. Ett hedersamt uppdrag; psalmerna är ju sjungen teologi som kanske påverkar vår gudsbild mer än predikningar och bibelläsning. Vissa är otroligt fina – som Bo och Elsa Järpehags ”På dig min Gud förtröstar jag”. Jag hörde den allra första gången som tolvåring när hela min klass fick vara med på vår musiklärares begravning. Jag minns det exakta ögonblicket då jag satt på läktaren i den gamla baptistkyrkan och kände hur raden ”På dig min Gud förtröstar jag / när oro skymmer min morgondag” tog tag i mig, blev ett gudsmöte – utan att jag visste att det var det som hände.