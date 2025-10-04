Livsstil | Krönika

Hanna Simonsson reder i sin bibelkrönika ut likheter och skillnader mellan fotbollslaget ”Änglarna” och Bibelns änglar.

Hanna Simonsson:
Änglarna är mer än ett fotbollslag i Göteborg

”Änglarna vilar inte på moln med små gulliga vingar, de är väldiga, mäktiga och kraftfulla”

Publicerad

Min mamma är fantastisk på mycket, men hon är ärligt talat ganska kass på teknik, eller ja, i alla fall när det handlar om hennes mobil. Eller, egentligen är hon inte kass på den alls, men hon har en inställning redan från början när hon får en ny mobil att den kommer krångla och att hon kommer göra fel.

krönikor hanna simonsson änglar bibel livsstilskrönika livsstil

