Hans dotter dömdes för Tovemordet – då upplevde Görgen hur Gud tystnade
Pappan och tidigare pingstpastorn Görgen Hellman om tiden då dottern Maja frihetsberövades för inblandning i det omskrivna mordet på Tove, 21.
Görgen, som tidigare arbetat som pastor, berättar om den mörka tiden och om hur Guds röst för första gången tystnade.
Natanael Gindemo
Över en natt blev Görgen Hellmans dotter ”18-åringen” med hela svenska folket. Hon misstänktes för inblandning i ett uppmärksammat mord på en 21-årig kvinna. Görgen, som tidigare arbetat som pastor, berättar om den mörka tiden och om hur Guds röst för första gången tystnade.