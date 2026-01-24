Livsstil

Hans dotter dömdes för Tovemordet – då upplevde Görgen hur Gud tystnade

Pappan och tidigare pingstpastorn Görgen Hellman om tiden då dottern Maja frihetsberövades för inblandning i det omskrivna mordet på Tove, 21.

Görgen, som tidigare arbetat som pastor, berättar om den mörka tiden och om hur Guds röst för första gången tystnade.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Natanael Gindemo
Natanael Gindemo Fotograf
Publicerad

Över en natt blev Görgen Hellmans dotter ”18-åringen” med hela svenska folket. Hon misstänktes för inblandning i ett uppmärksammat mord på en 21-årig kvinna. Görgen, som tidigare arbetat som pastor, berättar om den mörka tiden och om hur Guds röst för första gången tystnade. 

livsstil gävle brott och straff vetlanda sorg tvivel och tro pastor

