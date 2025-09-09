Livsstil

”Man måste inte lära sig att leva med svår smärta i kroppen”

Ulrika Thorsson på Hönö har arbetat med patienter som lider av kronisk smärta i 25 år.

Kvinnomiddagarna i kyrkan hade aldrig haft så många besökare som när smärtkonsulten Ulrika Thorsson blev inbjuden för att föreläsa om kronisk smärta.
Josefin Lilja
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Att lyssna och försöka förstå en annan människas smärta kan vara livsviktigt. Det menar Ulrika Thorsson som mött hundratals patienter med kronisk smärta eller migrän i sitt arbete som smärtkonsult. Nu har hon skrivit en bok för att fylla i kunskapsluckorna hon ser, även inom vården.

