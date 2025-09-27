Livsstil | Krönika

Vi har en nådens tron som är tillgänglig för oss, dit vi kan komma och kasta våra bekymmer framför vår Herres fötter, skriver Sebastian Stakset.

Sebastian Stakset:
Herren vill lyfta av din skuld och skam

Vi försöker förtjäna heligheten och frälsningen, men så fungerar det inte

Kom till mig. Vilket budskap! Vi har en nådens tron som är tillgänglig för oss, dit vi kan komma och där vi får kasta våra bekymmer och våra bördor framför vår Herres fötter. Det är det som händer när man upplever förlåtelsen i sitt hjärta - att han lyfter av bördan av skuld och skam. 

