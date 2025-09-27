Vi har en nådens tron som är tillgänglig för oss, dit vi kan komma och kasta våra bekymmer framför vår Herres fötter, skriver Sebastian Stakset. Unsplash

Kom till mig. Vilket budskap! Vi har en nådens tron som är tillgänglig för oss, dit vi kan komma och där vi får kasta våra bekymmer och våra bördor framför vår Herres fötter. Det är det som händer när man upplever förlåtelsen i sitt hjärta - att han lyfter av bördan av skuld och skam.