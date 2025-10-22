Livsstil

Söndagsskola och vardagstro

Dagens föräldrar möter fyrabarnsmamman Maria Ottestig och familjepastorn Frida Igefjord för att prata söndagsskola och vardagstro.

Maria Ottestig, fyrabarnsmamma, och Frida Igefjord, pastor i Filadelfiakyrkan, gästar podden Dagens föräldrar.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Att ta sig iväg en hel barnfamilj till kyrkan på söndagen kan vara en kamp, men det underlättar ofta om man får in det som en vana. Podden Dagens föräldrar möter fyrabarnsmamman Maria Ottestig och familjepastorn Frida Igefjord för att prata söndagsskola och vardagstro. 

