Livsstil

"Storbedragerskans" jourmamma: Kanske hade allt blivit annorlunda om hon fått stanna här

”Bilhandlarens dotter” Ingela Jansson är just nu är aktuell i Svt-dokumentären om åren i etiopiskt fängelse, och den tuffa barndomen • Pingstvännen Leena Goods familj var jourhemsfamilj åt Ingela: ”Jag har alltid bett för henne".

Från SVT-programmet Bilhandlarens dotter, om Ingela Jansson.
Josefin Lilja
Reporter
Publicerad

Just nu visas true crime-serien Bilhandlarens dotter på SVT Play, om Ingela Jansson som överlevde åtta år i etiopiskt fängelse. Hon har tidigare berättat om sin kristna tro i Dagen. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

livsstil

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning