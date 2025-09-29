Livsstil
"Storbedragerskans" jourmamma: Kanske hade allt blivit annorlunda om hon fått stanna här
”Bilhandlarens dotter” Ingela Jansson är just nu är aktuell i Svt-dokumentären om åren i etiopiskt fängelse, och den tuffa barndomen • Pingstvännen Leena Goods familj var jourhemsfamilj åt Ingela: ”Jag har alltid bett för henne".
Från SVT-programmet Bilhandlarens dotter, om Ingela Jansson.
SVT
Just nu visas true crime-serien Bilhandlarens dotter på SVT Play, om Ingela Jansson som överlevde åtta år i etiopiskt fängelse. Hon har tidigare berättat om sin kristna tro i Dagen.