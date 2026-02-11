Debatt | Jesustrend/vetenskap

Ett paradigmskifte sker – och i den miljön växer Jesustrenden

Självklart blir det lättare att predika evangelium i ett samhällsklimat där evidensen för Bibelns skapelsesyn alltmer lyfts fram i det offentliga, skriver Göran Reierstam i en slutreplik.

Bildmontage med klassisk Michelangelomålning av Guds utsträckta finger och bild på en galax i universum. Infälld bild på debattören Göran Reierstam
Det är numera inte bara fullt rimligt, utan också mest trovärdigt, att tro på en skapande Gud som alltings ursprungskälla, skriver Göran Reierstam. Bildmontage med klassisk Michelangelomålning och bild på en galax i universum.
Göran Reierstam Göran Reierstam Göran Reierstam initiativtagare och huvudansvarig för "Varför Kristen" – mission på sociala medier
Min debattartikel om behovet av en kyrka som mycket tydligare vågar tala också om naturvetenskapliga och bibelarkeologiska förnuftsargument som entydigt pekar mot en allsmäktig, skapande Gud, väckte mycket debatt och replikskiften – även på Dagens sociala medier.

