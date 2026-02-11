Debatt | Jesustrend/vetenskap
Ett paradigmskifte sker – och i den miljön växer Jesustrenden
Självklart blir det lättare att predika evangelium i ett samhällsklimat där evidensen för Bibelns skapelsesyn alltmer lyfts fram i det offentliga, skriver Göran Reierstam i en slutreplik.
Det är numera inte bara fullt rimligt, utan också mest trovärdigt, att tro på en skapande Gud som alltings ursprungskälla, skriver Göran Reierstam. Bildmontage med klassisk Michelangelomålning och bild på en galax i universum.
Michelangelo / Wikimedia Commons
Min debattartikel om behovet av en kyrka som mycket tydligare vågar tala också om naturvetenskapliga och bibelarkeologiska förnuftsargument som entydigt pekar mot en allsmäktig, skapande Gud, väckte mycket debatt och replikskiften – även på Dagens sociala medier.