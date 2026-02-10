Vem är det som skyddas om stenen aldrig får kastas?

På ytan framstår förkunnelsen som barmhärtig och inkluderande, men i sitt väsen har den tappat tron på syndanöd, bekännelse och Guds förvandlande kraft, skriver debattören. Getty images

”Den som är utan synd ska kasta första stenen.” Detta välkända bibelcitat från Johannesevangeliet används ofta när orättfärdighet uppdagas i maktens korridorer. Senast hördes det från två norska pingstpastorer med anledning av krisen kring det norska kungahuset. Uppmaningen var att be för familjen – och att inte kasta några stenar.