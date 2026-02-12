Det var ett välkommet beslut när EU:s medlemsländer den 29 januari enades om att terrorstämpla det Islamiska revolutionsgardet (IRGC). I bästa fall bidrar det till ett ökat tryck på den islamiska regimen i världens största förtryckta nation – Iran. I värsta fall är det för lite, för sent, för att förändra situationen nämnvärt för det iranska folket.