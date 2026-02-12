Debatt | Präster på sociala medier

Är inte prästerna på sociala medier finns andra som med glädje tar över den rollen

Sociala medier är för många inte något som går att välja eller välja bort, det är en del av livets infrastruktur, skriver Johan Garde.

Mobilskärm med flera sociala medier-appar. Infälld bild på debattören Johan Garde i prästkrage.
Jag valde för några år sedan, med i princip exakt den argumentation som Abrahamsson driver, att lämna sociala medier, skriver Johan Garde.
Johan Garde Johan Garde Johan Garde Komminister Boxholms församling
Publicerad

Malina Abrahamsson skriver i en krönika (6/2) att hon inte vill att präster och pastorer ska finnas på Instagram. Som en av de präster som finns på plattformen vill jag problematisera den förenklade bild som Abrahamsson målar upp, trots att jag tror att det finns viktiga poänger i hennes resonemang.

