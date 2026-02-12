Debatt | Mellokritik

Låt dem driva med oss om de vill

Är inte vårt bästa gensvar att vara en kyrka, en kristenhet, där folk som möter oss inte känner igen sig i just den bild som visades, skriver Daniel Wikehult. Dagens ledarskribent Erik Helmerson svarar direkt.

Programledare Hampus Nessvold under deltävling 2 av Melodifestivalen. Infälld bild på debattören Daniel Wikehult.
I stället för att se det som en skarp kritik mot att vi som kyrka eventuellt misslyckats med att skapa ett sammanhang för människor, så ska vi bli arga för att någon driver med en karikatyrbild, skriver Daniel Wikehult. Bilden: Programledare Hampus Nessvold under deltävling 2 av Melodifestivalen.
Daniel Wikehult pastor och teologistudent
Publicerad

Under lördagens melodifestival inledde programledare Hampus Nessvold med en satirisk gospel som fokuserade på att han har svårt att tro på Gud, men att han hittat samhörighet och tror på Mello. Såklart reagerade det kristna Sverige och bland annat skrev Dagens ledarskribent Erik Helmerson en ledartext om humorakten.

debatt melodifestivalen tro och kyrka

