Debatt | Mellokritik
Låt dem driva med oss om de vill
Är inte vårt bästa gensvar att vara en kyrka, en kristenhet, där folk som möter oss inte känner igen sig i just den bild som visades, skriver Daniel Wikehult. Dagens ledarskribent Erik Helmerson svarar direkt.
I stället för att se det som en skarp kritik mot att vi som kyrka eventuellt misslyckats med att skapa ett sammanhang för människor, så ska vi bli arga för att någon driver med en karikatyrbild, skriver Daniel Wikehult. Bilden: Programledare Hampus Nessvold under deltävling 2 av Melodifestivalen.
Björn Larsson Rosvall/TT
Under lördagens melodifestival inledde programledare Hampus Nessvold med en satirisk gospel som fokuserade på att han har svårt att tro på Gud, men att han hittat samhörighet och tror på Mello. Såklart reagerade det kristna Sverige och bland annat skrev Dagens ledarskribent Erik Helmerson en ledartext om humorakten.