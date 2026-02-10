Debatt | unga och tro

Frågan är inte om unga är redo för kyrkan – frågan är om kyrkan är redo för de unga

En generation ropar efter det kyrkan redan har – men som kyrkan ibland har slutat tro att många vill ha, skriver Anders Parment.

Ungdomar med lyfta händer. Infälld bild på debattören Anders Parment.
När fler unga beskriver sig som religiösa utmanar det bilden av ett sekulariserat Sverige, skriver Anders Parment.
Anders Parment generationsforskare, ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi
Publicerad

Den som följt trendbarometrar de senaste åren har sett ett tydligt mönster: unga känner sig ensamma, har tappat riktningen i en stökig värld och sekulariseringen har vänt – fler uppger att de är religiösa. Jesus beskrivs som en influencer som erbjuder trygghet och mening i en orolig tid. Intresset för kyrkans aktiviteter ökar.

ungdomar och tro kristendom sekularism debatt

