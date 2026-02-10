Frågan är inte om unga är redo för kyrkan – frågan är om kyrkan är redo för de unga

När fler unga beskriver sig som religiösa utmanar det bilden av ett sekulariserat Sverige, skriver Anders Parment. Jesus Loves Austin

Den som följt trendbarometrar de senaste åren har sett ett tydligt mönster: unga känner sig ensamma, har tappat riktningen i en stökig värld och sekulariseringen har vänt – fler uppger att de är religiösa. Jesus beskrivs som en influencer som erbjuder trygghet och mening i en orolig tid. Intresset för kyrkans aktiviteter ökar.