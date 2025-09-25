Höstig paj med kola, choklad och lingon

Ingredienser: Mördegsbotten: 140 g smör 1 dl florsocker 3 dl vetemjöl Eventuellt lite vatten Brynt smör-kola: 100 g smör 1 msk torkad eller färsk ingefära 3 dl socker 2 dl grädde 1 dl vit sirap + Lingon Chokladtryffel: 2 dl grädde ca 300 g mörk choklad, gärna knappar, eller hacka chokladen själv 20 g smör Lite flingsalt

Chokladkolapajen rekommenderas att göra om du vill att alla ska älska kakan, eller bör jag säga godis? När jag var ungdom så åt jag en fantastisk kaka på det lokala konditoriet som jag tyckte var helt magisk, det var två lager med kola och choklad som smälte ihop helt fantastiskt. När jag flyttade hemifrån och insåg att jag ju kan baka själv, så försökte jag återskapa den. Sen dess har jag utvecklat den och anpassat den till olika säsonger.

Tänk vad kul det är att testa sig fram, att våga tro på att jag kan lära mig nytt. Jag har så många kreativa saker som jag önskar få tid att lära mig. Jag gör så gott jag kan för att lära mig allt redan nu, men inser att tiden är begränsad, och kanske också förmågan. Så jag hoppas det finns oceaner av tid i himlen för att vara kreativ.

Jag försöker ha samma inställning i livet med Jesus. Jag kan få tid här och nu att lära mig så mycket jag kan om ett liv med honom och det är fantastiskt att redan nu få känna att han är med, men det är först i himlen som vi helt kommer förstå och få oceaner av tid i hans närhet. Att äta en riktigt god kaka är ju som att få smaka på en liten bit av himlen.

Gör så här:

1. VI BÖRJAR MED MÖRDEGSBOTTEN

Sätt ugnen på 180 grader

Blanda ihop alla ingredienser, tryck ut degen i form, både i botten och upp på kanterna, och nagga lätt med en gaffel.

Vila ca 20 min i kylskåp.

Grädda i ca 10 minuter.

2. SEDAN GÖR VI KOLAN

Börja med att bryna smöret genom att smälta det försiktigt i en kastrull. Rör lite då och då så att fettet inte bränns för snabbt. När fettet i smöret börjar bli brunt och det luktar nötigt är det klart. Det går också bra att bara smälta smöret utan att bryna det.

Tar resten av ingredienserna (inte lingonen) och häll i kastrullen

Om du har ingefära i kryddform är det bara att hälla i med alla ingredienserna och låta vara där. Om du har färsk ingefära kan det vara bra att riva den väldigt fint, eller göra större bitar som du sen kan plocka ut.

Nu ska allt koka till cirka 123 grader. Det tar cirka 10 minuter. Om du inte harS termometer, gör kultestet och se om kolan är klar.

Låt kolan svalna lite innan du hällen den över mördegsbotten

Låt pajen stå en stund för att stelna innan du häller på lingon och choklad.

3. NU GÅR VI ÖVER TILL CHOKLADFYLLNINGEN

Värm upp grädden till precis när det börjar koka. Ta bort kastrullen från spisen.

Häll i chokladen och rör tills allt är en smet. Rör till sist ner smöret tills du har en glansig och fin smet.

Låt svalna lite.

Häll lingon över kolan och se till att de blir jämnt fördelade, sen häller du chokladtryffeln över och toppar med lite flingsalt. Ställ in i kylskåpet minst 3 timmar för att stelna.

Servera gärna med grädde och dekorera med lite färska lingon. Copyright 2025. All rights reserved.

4. SERVERA