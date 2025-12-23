Finns det verkligen bara ett rätt kristet sätt att hantera migrationspolitiken?

Barmhärtighet kan också innebära hjälp i närområdet, eftersom man då på köpet får mer för pengarna så att man kan hjälpa fler, skriver Erik Eidevald. Bilden: Kö med ankommande flyktingar vid Hyllie station i Malmö, november 2015. Johan Nilsson/TT & privat foto

Att värna och ta hand om flyktingen är en självklarhet för en kristen. Däremot innebär detta inte att ett land ska ta emot så många att det riskerar riva ner ett samhälle, skapa svåra motsättningar mellan folkgrupper och – i spåren av dålig integration vilket vi dessvärre ser i Sverige - en våg av våld och kriminalitet som drabbar oskyldiga. Det kallar jag inte barmhärtighet, varken mot flyktingen eller dem som redan bor i ett land.