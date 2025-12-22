Galet? Jag planerar läsa hela Bibeln på 40 dagar – hakar du på?

När jag var 16 hade jag en bibelläsningsplan med vars hjälp man skulle läsa ut Bibeln på ett år. Men när sommarlovet kom, kom jag av mig. Och jag har inte tagit upp bollen sedan dess. Förrän nu, skriver Mikael Wahl. Natanael Gindemo

Innan jag hade gått seminariet ”Vandra Genom Bibeln” och senare blivit Bibeläventyrare kände jag inte till de stora dragen i Bibeln. Att Abraham var far till Isak, visst, men att templet inte var byggt när Samuel hörde Guds röst och vem som levde först av Josua och Josia var saker som jag helt enkelt inte hade koll på. Eller varför Jona verkade vilja att Gud förstörde Nineve.

Framför allt Bibeläventyret öppnade därefter upp den stora storyn för mig. Numera förstår jag de historiska sammanhangen mycket bättre och har inte bara en massa söndagsskoleberättelser blandade hejvilt i huvudet. Nu sitter berättelserna där så fint på en tidslinje över världshistorien som kommer som en nerförsbacke från urhistorien, planar ut runt Abraham omkring år 2000 före Kristus, har sitt fokus på år 0 och böjs uppåt igen cirka 1000 efter Kristus och svänger högerut runt 1850 och går neråt igen efter 1950 för att plana ut på 1990-talet och svänga upp igen från år 2000. Så funkar min hjärna.

Jag har genom åren blivit intresserad av sammanfattningar av Bibeln. Här kan man kolla in ”Bible in a minute”, The Bible Projects sammanfattningar av bibelböcker och ”Kronologisk världshistoria på 5 meter”. Och förstås Jonas Dagsons ”Steg för steg genom Gamla testamentet”. De har inspirerat mig, för sammanfattningar är bra. Man får reda på mycket om en bok genom att läsa baksidestexten, och i kurslitteratur finns ofta sammanfattningar efter varje kapitel där man snabbt kan få sig en översikt. Men någon gång måste man ta tag i att läsa hela boken. Få med varje nyans. Varje bisats.

Gör man det med Bibeln upptäcker man att två av Benjamins söner hette Huppim och Muppim, och två av Nahors söner Us och Bus. För sammanfattningar utelämnar sådana underbara detaljer. Och visst har jag läst mycket bibel i mina dagar, men jag har aldrig läst igenom hela så att jag har koll på att jag gjort det. När jag var 16 hade jag en bibelläsningsplan med vars hjälp man skulle läsa ut Bibeln på ett år. Men när sommarlovet kom, kom jag av mig. Och jag har inte tagit upp bollen sedan dess. Förrän nu.

Jag träffade några förra månaden som hade läst igenom hela Bibeln på en vecka som en del av sin bibelskola. Då borde jag klara det på 40 dagar med lite press.

Jag vill läsa igenom hela Bibeln på 40 dagar. Från den 3 januari till den 11 februari, 2026. Jag har dock insett att jag inte har tillräckligt med disciplin för det. Så med bara disciplin som motivation kommer jag inte att klara det. Men det finns andra sätt att motivera sig själv. Så jag tänker att om jag är ansvarig inför någon, och därtill skapar en Facebook-grupp som ger mig ett visst grupptryck och dessutom skriver en insändare om att jag vill läsa igenom hela Bibeln på 40 dagar. Hjälp! Kan det kanske funka? Jag hoppas det.

Under pandemin blev jag (och säkert du också) ganska duktig på att streama och skrolla. Det är något jag har svårt att dra ner på. För om jag bara slutar så blir det dötid och då tar jag väldigt lätt upp mobilen igen. I stället tänker jag att det är smart att fylla tiden med något annat. Att ha ett stort mål som jag vill nå. Jag tror att 1,5 timmars bibelläsning per dag automatiskt trycker undan en hel del skrollande. Kanske också streamande.

Dessutom tror jag inte Gud kommer missa chansen att förändra mitt liv i grunden när jag läser Hans ord. Noas liv förändrades av 40 dagars regn. Moses liv förändrades av 40 dagar på Sinai berg. Spejarnas liv förändrades av 40 dagar i det förlovade landet. Davids liv förändrades av Goliats 40-dagarsutmaning. Elias liv förändrades när Gud gav honom styrka att gå i 40 dagar på ett enda mål mat. Hela Nineves befolkning förändrades när Gud gav dem 40 dagar att ångra sig på. Jesus blev stärkt av de 40 dagarna i öknen. Lärjungarnas liv förändrades av de 40 dagarna tillsammans med Jesus efter uppståndelsen. Så jag tror absolut att mitt liv kommer förändras av 40 dagar i Guds Ord.

Bibelläsningsplanen som jag skapat har en text från en av de poetiska böckerna (Psaltaren, Ordspråksboken och Predikaren), en text från resten av Gamla testamentet och en text från Nya testamentet. Cirka 43 sidor bibelläsning per dag. 32 sidor i Gamla testamentet och 11 i Nya testamentet. Man kan välja att läsa bara Nya testamentet om man vill vara med på light-varianten av utmaningen.

Låt oss tillsammans, i Herrens år 2026 – 500-årsjubileet av den första översättningen av Nya testamentet till svenska – gå från att läsa Lilla Bibeln (Joh 3:16) till Stora Bibeln (alla andra verser).