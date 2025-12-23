Debatt | Kvinnor

Kvinnans värde är heligt, för det kommer från Gud

De tjänar, leder, älskar och kämpar med en uthållighet som speglar Guds hjärta. 
Hennes röst är avgörande; hennes kallelse är oersättlig, skriver Sara Persson.

Fem kvinnor av olika etnicitet. Infälld bild på debattören Sara Persson.
Kvinnans värde kommer inte från kulturens ideal eller ideologier. Det kommer från Gud, skriver Sara Persson.
Sara Persson Sara Persson Sara Persson Vetlanda
Publicerad

I vår tid talas det mycket om kvinnans frigörelse, men samtidigt ökar pressen på kvinnor: att prestera, räcka till, vara starka, vackra, självständiga och helst perfekta. I andra delar av världen möter vi det motsatta idealet: tystnad, kontroll och begränsning. Två olika system, men båda ofria. Det gemensamma är att samtiden försöker definiera kvinnans värde.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

gud debatt könsroller identitet

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning