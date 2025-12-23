Kvinnans värde är heligt, för det kommer från Gud

Kvinnans värde kommer inte från kulturens ideal eller ideologier. Det kommer från Gud, skriver Sara Persson. Leire Cavia

I vår tid talas det mycket om kvinnans frigörelse, men samtidigt ökar pressen på kvinnor: att prestera, räcka till, vara starka, vackra, självständiga och helst perfekta. I andra delar av världen möter vi det motsatta idealet: tystnad, kontroll och begränsning. Två olika system, men båda ofria. Det gemensamma är att samtiden försöker definiera kvinnans värde.