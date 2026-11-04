Debatt | fredsteologi
Ärkebiskopens fredstrappa saknar en ledstång
Ledstången skulle vara fast förankrad i det översta trappsteget med dess positiva fred uttryckt i det bibliska shalom-begreppet och i Jesu radikala kärleksbudskap, skriver Stefan Risenfors.
Krig är kaos – ett fall ner i mörkret vid slutet efter den ofullbordade källartrappan, skriver Stefan Risenfors.
Privat, Amanda Lindgren
Ärkebiskop Martin Modéus skriver förtjänstfullt om sin fredsteologi i Dagen. Han berättar om den ”fredstrappa” som han presenterat i sin bok Fredsteologi i krigets skugga. Allt är mycket lovvärt i dessa tider då militärt våld dagligen presenteras som det enda möjliga sättet att lösa världens konflikter. Det enda jag saknar i denna fredstrappa är ledstången.