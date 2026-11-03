Debatt | förföljelsen av kristna
S selektiva engagemang sviker Mellanösterns kristna
Det borde inte vara kontroversiellt att tala klarspråk om den islamistiska förföljelsen av kristna, skriver Paul Sabo (KD).
Ibland får jag intrycket att delar av den politiska vänstern hellre diskuterar förövare som passar in i den egna politiska berättelsen, skriver Paul Sabo (KD). På bilden: Mar Elias-kyrkan i Damaskus efter att ha utsatts för självmordattentat, 2025.
Riksdagen, Omar Sanadiki
Den 14 oktober höll jag mitt första anförande i riksdagen. Jag talade om förföljda kristna i Mellanöstern. Om folkmordet Seyfo, bombningen av Mar Elias-kyrkan i Damaskus och kristnas utsatthet i al-Suqaylabiyah i Syrien.