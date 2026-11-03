Debatt | förföljelsen av kristna

S selektiva engagemang sviker Mellanösterns kristna

Det borde inte vara kontroversiellt att tala klarspråk om den islamistiska förföljelsen av kristna, skriver Paul Sabo (KD).

Ibland får jag intrycket att delar av den politiska vänstern hellre diskuterar förövare som passar in i den egna politiska berättelsen, skriver Paul Sabo (KD). På bilden: Mar Elias-kyrkan i Damaskus efter att ha utsatts för självmordattentat, 2025.
Paul Sabo Paul Sabo Riksdagsledamot (KD)
Publicerad

Den 14 oktober höll jag mitt första anförande i riksdagen. Jag talade om förföljda kristna i Mellanöstern. Om folkmordet Seyfo, bombningen av Mar Elias-kyrkan i Damaskus och kristnas utsatthet i al-Suqaylabiyah i Syrien.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt förföljelse 2026-11-03 debatt socialdemokraterna folkmordet seyfo kristdemokraterna

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning