Halldorf visar hur man får mycket sagt med få ord

”Det finns inget utrymme för utvikningar, inte ens för referenser till ökenfäder eller kyrkomöten. Bibeltexterna får stå i centrum” skriver Albin Bohlin om Peter Halldorfs nya bok. Marcus Gustafsson

När dina ord öppnar sig ger de ljus – Homilier för vardagsmässan under ett år. Författare: Peter Halldorf

Förlag: Verbum (125 sidor)

Genre: Andakt och bön

I boken När dina ord öppnar sig ger de ljus samlar Peter Halldorf predikningar – homilier – för veckomässor under ett helt år. Han visar att en predikan inte behöver vara lång för att man ska få mycket sagt. Många av homilierna har han själv använt i Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby och i Betlehemskyrkan i Göteborg.

Homilierna utgår från kyrkoårets texter (första årgångens läsningar) och tyngdpunkten ligger oftast i evangelietexten. Hans texter är imponerande korta, som jämförelse är de flesta kortare än den här recensionen och tar knappt två minuter att läsa upp.

Här finns goda exempel på hur man kan utforma förkunnelse som tar lyssnaren på allvar.





Peter Halldorf visar prov på en koncis och textnära förkunnelse som är befriad från samtidsanalyser och anekdoter. Samtidigt är det utläggningar som söker sig bortom de mest nötta stigarna. När hörde man exempelvis senast en predikan över första adventssöndagens texter som inte nämner ordet ”åsna”?

När han beskriver Johannes döparen, som skulle bli mindre för att Jesus skulle bli större, sammanfattas evangeliet i ett andligt lackmustest: ”Verkliga profeter behöver inte legitimera sig för att framstå som trovärdiga. Budskapet utgör fullmakten”. Mer än så behöver egentligen inte sägas.

Här finns goda exempel på hur man kan utforma förkunnelse som tar lyssnaren på allvar. Det finns inget utrymme för utvikningar, inte ens för referenser till ökenfäder eller kyrkomöten. Bibeltexterna får stå i centrum. Kanske vill han, som han antyder i förordet genom att citera Martin Lönnebo, tro ”att den egentlige predikanten är den helige Ande”?

Boken är en god inspiration för predikanter och personer som leder andakter. Samtidigt kan den fungera som andaktsbok för den som vill leva med kyrkoårets texter under ett år.