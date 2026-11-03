Debatt | förföljelsen av kristna

Regeringen har försvagat skyddet för palestinska kristna

I Gaza har också kristna dödats, skadats och fördrivits, skriver Azra Muranovic (S) i en replik. 

Kristnas rättigheter upphör väl inte att gälla när förövarna inte är islamister? skriver Azra Muranovic i en replik. På bilden: Palestinier vandrar genom ruinerna i Gaza, januari 2026.
Azra Muranovic Azra Muranovic Riksdagsledamot (S)
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Paul Sabo, Kristdemokraterna, anklagar Socialdemokraterna för att förminska förföljelsen av kristna i Mellanöstern. Detta eftersom jag i riksdagen uppmärksammade palestinska kristna som utsätts för bosättarvåld. Men kristnas rättigheter upphör väl inte att gälla när förövarna inte är islamister?

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