Debatt | förföljelsen av kristna
Regeringen har försvagat skyddet för palestinska kristna
I Gaza har också kristna dödats, skadats och fördrivits, skriver Azra Muranovic (S) i en replik.
Kristnas rättigheter upphör väl inte att gälla när förövarna inte är islamister? skriver Azra Muranovic i en replik. På bilden: Palestinier vandrar genom ruinerna i Gaza, januari 2026.
Jehad Alshrafi / AP / NTB, Riksdagen
Paul Sabo, Kristdemokraterna, anklagar Socialdemokraterna för att förminska förföljelsen av kristna i Mellanöstern. Detta eftersom jag i riksdagen uppmärksammade palestinska kristna som utsätts för bosättarvåld. Men kristnas rättigheter upphör väl inte att gälla när förövarna inte är islamister?