Är tvåstatslösningen verkligen bäst för palestinierna?

Alla som stöder en palestinsk stat är inte antisemiter, skriver Karl Jantun. På bilden: Graffitimålning på Israels barriär på Västbanken. Privat, Cole Keister

En annan modell bör diskuteras: en gemensam stat under israelisk överhöghet, där palestinier erbjuds fullvärdigt medborgarskap, skriver Karl Jantun.

I årtionden har västvärldens diplomater hållit fast vid tvåstatslösningen som vägen till fred. Men efter upprepade misslyckade förhandlingar, årtionden av våld och Hamas massaker den 7 oktober 2023 måste vi våga ställa en obekväm fråga: Är den lösning vi fortsätter att förespråka verkligen bäst för det palestinska folket?