Gästkrönika

Invånare i Devighat i Nepal räddar det som är kvar av deras tillhörigheter efter översvämningskatastrofen den 26 augusti.

Ida-Maria Brengesjö:
Vi talar om att älska vår nästa, men vad får det kosta?

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Den 21 oktober presenterades FN:s senaste klimatrapport. Beskedet är lika tydligt som skrämmande. Vi kommer inte längre att kunna undvika att passera gränsen för 1,5 graders global uppvärmning. Och om världens nuvarande klimatpolitik fortsätter riskerar uppvärmningen att nå hela 2,8 grader under det här århundradet.

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