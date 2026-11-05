Debatt | kvinnliga präster

Dags för kvinnliga präster i Katolska kyrkan

Jag har själv funderat på att konvertera till Katolska kyrkan, men just synen på kvinnors möjlighet att bli präster får mig att tveka, skriver Tomas Nörgaard.

800 år efter Franciskus är det kanske dags att återigen våga förnya kyrkan – inifrån, skriver Tomas Nörgaard.
Tomas Nörgaard Tomas Nörgaard Rättvik
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I år är det 800 år sedan Franciskus av Assisi gick ur tiden. Hans liv blev en påminnelse om att kyrkan ständigt behöver återvända till evangeliets kärna. Kanske är detta jubileumsår ett tillfälle att ompröva en av Katolska kyrkans mest omdiskuterade traditioner: att kvinnor fortfarande inte får bli präster.

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