Debatt | Sanning
Har sanningen förändrats – eller är det människan som har gjort det?
Verklig kärlek vågar tala sanning, även när den är obekväm. Jesus anpassade aldrig sanningen efter människors önskemål, skriver Ted Ljungkvist.
Problemet är inte att Gud har förändrats. Han säger själv: ”Jag, Herren, har inte förändrats", skriver Ted Ljungkvist.
Cherry Laithang & Privat
Vi lever i en tid där människans känslor, åsikter och politiska ideologier allt oftare får avgöra vad som anses vara rätt och fel. Det som känns rätt för mig blir sanningen, medan Guds ord betraktas som gammaldags eller obekvämt. Men frågan är: Har sanningen verkligen förändrats – eller är det människan som har gjort det?