Kan Europas kristna ha misstagit sig?
Dugins tes ”EU mot Ryssland och USA” syns av allt att döma tilltala Donald Trump, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius i en replik.
Om Dugins påstående stämmer, alltså att Putin och Trump är kristna men EU antikristet, så bör Europas kristna förhålla sig till detta på ett klokt sätt, skriver Gunnar Hyltén Cavallius.
Anders Eriksson, docent i retorik, skrev (10/12) ett debattinlägg under rubriken ”Nu är det USA och Ryssland mot antikristliga Europa”. Bakom Trumps och Putins framväxande samsyn i frågan om Ukraina finns flera förklaringar, menade Eriksson. Men bakom dessa finns ”en religiöst motiverad världsordning”.