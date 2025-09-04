Familj | Mat
Mormors minne av Qrimothe
Mayka Gulo bjuder på en hyllning till värme, visdom och tradition
Ingredienser:
- 500 g vetemjöl
- 2 tsk torrjäst
- 2 msk socker
- 2 dl ljummet vatten
- 1 krm salt
- 1 tsk kardemumma
- Olja till fritering
- Florsocker eller honung till garnering
Idag är min mormor gammal och minnet sviktar, men genom min mamma lever berättelserna vidare. Hon berättar ofta om hur flitig och stark mormor var – hur hon, trots att hon hade elva barn, alltid steg upp tidigt för att städa huset, tvätta kläderna och se till att alla fick mat i magen.
Trots att familjen inte hade mycket, lyckades mormor alltid förmedla sin kärlek genom maten. Ett av de starkaste matminnen som min mamma bär med sig är qimriothe – små friterade munkar som serverades med strösocker, sirap eller florsocker. Under fastan var de extra speciella, eftersom det i princip var den enda bakelsen som kunde ätas då.
Genom dessa enkla men älskade rätter blev maten ett sätt för mormor att hålla ihop familjen, bevara traditionerna och föra dem vidare. I dag är det samma smaker som fortsätter att ge oss känslan av hem och arv.
Så här kommer mormors minne av Qrimothe - friterade munkar med en doft av kardemumma som fyllde huset med både skratt och förväntan.
Portioner: Cirka 25–30 små munkar
Tillagningstid: Cirka 1,5 timme (inklusive jäsning)
Svårighetsgrad: Medel
Gör så här:
- Blanda vetemjöl, torrjäst, socker, salt och kardemumma i en stor bunke.
- Tillsätt det ljumma vattnet och arbeta ihop till en smidig deg. Låt jäsa under duk i cirka 1 timme.
- Dela degen i mindre bitar och rulla till små bollar.
- Hetta upp oljan i en kastrull eller fritös och fritera bollarna tills de blir gyllenbruna.
- Låt munkarna rinna av på hushållspapper och pudra över florsocker eller ringla honung över dem.
- Servera varma – gärna tillsammans med en kopp te och ett leende i minnet av mormor.