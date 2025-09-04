Ingredienser: 500 g vetemjöl

2 tsk torrjäst

2 msk socker

2 dl ljummet vatten

1 krm salt

1 tsk kardemumma

Olja till fritering

Florsocker eller honung till garnering

Idag är min mormor gammal och minnet sviktar, men genom min mamma lever berättelserna vidare. Hon berättar ofta om hur flitig och stark mormor var – hur hon, trots att hon hade elva barn, alltid steg upp tidigt för att städa huset, tvätta kläderna och se till att alla fick mat i magen.

Trots att familjen inte hade mycket, lyckades mormor alltid förmedla sin kärlek genom maten. Ett av de starkaste matminnen som min mamma bär med sig är qimriothe – små friterade munkar som serverades med strösocker, sirap eller florsocker. Under fastan var de extra speciella, eftersom det i princip var den enda bakelsen som kunde ätas då.

Genom dessa enkla men älskade rätter blev maten ett sätt för mormor att hålla ihop familjen, bevara traditionerna och föra dem vidare. I dag är det samma smaker som fortsätter att ge oss känslan av hem och arv.

Så här kommer mormors minne av Qrimothe - friterade munkar med en doft av kardemumma som fyllde huset med både skratt och förväntan.

Portioner: Cirka 25–30 små munkar

Tillagningstid: Cirka 1,5 timme (inklusive jäsning)

Svårighetsgrad: Medel

Gör så här: