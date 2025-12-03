Debatt | Samtalsklimat

När man tystnar av rädsla för syskonens reaktioner har något gått fel

Jesus sa inte: ”Gå ut och kritisera världen”, utan ”Gå ut och gör människor till lärjungar”, skriver Martin Johansson.

Det som gör mig mest bekymrad är att de mest sårbara blir de mest tysta, skriver Martin Johansson.
Martin Johansson Martin Johansson Martin Johansson Pastor och föreståndare, Pingstkyrkan Tidaholm
Publicerad

Som både pastor i en församling och föreståndare för ett LP-socialt center möter jag dagligen människor som bär skam, sorg och en skör tro som pendlar mellan hopp och uppgivenhet. Det gör mig smärtsamt medveten om hur viktiga våra ord är. De kan lyfta eller krossa, öppna eller stänga. Därför slår det mig hur hård tonen blivit mellan kristna i offentligheten – inte minst i våra egna tidningars kommentarsfält, där många borde känna sig hemma men i stället drar sig undan.

