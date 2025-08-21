Njut av en vegansk middag

Ingredienser: Fyllningen: 3 dl rundkorning ris 1 röd lök, finhackad 1/2 purjolök, ordentligt tvättad och finhackad 2 vitlöksklyftor 2 tsk salt 1/2 tsk svartpeppar 1/2 tsk chiliflakes 2 tsk paprikapulver 1 tsk sumak 1 msk granatäpple sirap 4 msk rapsolja Tomatsåsen: 1/2 dl olivolja 2 msk tomatpuré 1 tsk salt Svartpeppar 6 dl kokt vatten Grönsakerna: 8 röda paprikor 3–4 ljusgröna sivri paprikor

Fyllda paprikor med stekt kryddigt ris blev det till middag i kväll. Jag blir alltid så glad av paprika! Jag vet att oavsett vad jag än lagar med de kommer det bli något riktigt gott. Så paprika finns det alltid massor utav i min kyl. Och för er som älskar den här fantastiska grönsaken lär ni gilla den här rätten. Grönsakerna är dessutom en riktig näringsbomb och helt vegansk.

Gör så här: