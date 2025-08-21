Familj | Mat
Njut av en vegansk middag
Fyllda paprikor med stekt kryddigt ris från Dagens matskribent Mayka Gulo
Ingredienser:
Fyllningen:
3 dl rundkorning ris
1 röd lök, finhackad
1/2 purjolök, ordentligt tvättad och finhackad
2 vitlöksklyftor
2 tsk salt
1/2 tsk svartpeppar
1/2 tsk chiliflakes
2 tsk paprikapulver
1 tsk sumak
1 msk granatäpple sirap
4 msk rapsolja
Tomatsåsen:
1/2 dl olivolja
2 msk tomatpuré
1 tsk salt
Svartpeppar
6 dl kokt vatten
Grönsakerna:
8 röda paprikor
3–4 ljusgröna sivri paprikor
Fyllda paprikor med stekt kryddigt ris blev det till middag i kväll. Jag blir alltid så glad av paprika! Jag vet att oavsett vad jag än lagar med de kommer det bli något riktigt gott. Så paprika finns det alltid massor utav i min kyl. Och för er som älskar den här fantastiska grönsaken lär ni gilla den här rätten. Grönsakerna är dessutom en riktig näringsbomb och helt vegansk.
Gör så här:
- Börja med att tvätta riset. Låt det sedan ligga i blött medan du förbereder grönsakerna.
- Tvätta paprikor. Skär av toppen och gröp ur kärnorna. Lägg dem i en ugnsform.
- Finhacka lök, vitlök och purjolök. Fräs dem mjuka i rapsolja. Tillsätt tomatpuré och fortsätt steka tills allt är välbalanserad.
- Tillsätt kryddorna och häll i riset som är silat. Blanda väl och fyll sedan paprikorna till topp och lägg paprikalocket på.
- Gör såsen: Koka upp vattnet i en kastrull. Häll i purén och oljan. Låt såsen koka upp. Krydda efter smak och häll såsen över grönsakerna.
- Baka med folie i ca 50min på 200 grader över- och undervärme, och ca 30 min utan folie.
- Servera med lite sallad och njut.