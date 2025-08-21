Familj | Mat

Njut av en vegansk middag

Fyllda paprikor med stekt kryddigt ris från Dagens matskribent Mayka Gulo

Mayka Gulo lagar fyllda paprikor med stekt kryddigt ris.
Dagens matkreatör
Publicerad

Ingredienser:

Fyllningen:

3 dl rundkorning ris

1 röd lök, finhackad

1/2 purjolök, ordentligt tvättad och finhackad

2 vitlöksklyftor

2 tsk salt

1/2 tsk svartpeppar

1/2 tsk chiliflakes

2 tsk paprikapulver

1 tsk sumak

1 msk granatäpple sirap

4 msk rapsolja

Tomatsåsen:

1/2 dl olivolja

2 msk tomatpuré

1 tsk salt

Svartpeppar

6 dl kokt vatten

Grönsakerna:

8 röda paprikor

3–4 ljusgröna sivri paprikor

Fyllda paprikor med stekt kryddigt ris blev det till middag i kväll. Jag blir alltid så glad av paprika! Jag vet att oavsett vad jag än lagar med de kommer det bli något riktigt gott. Så paprika finns det alltid massor utav i min kyl. Och för er som älskar den här fantastiska grönsaken lär ni gilla den här rätten. Grönsakerna är dessutom en riktig näringsbomb och helt vegansk.

Gör så här:

  1. Börja med att tvätta riset. Låt det sedan ligga i blött medan du förbereder grönsakerna.
  2. Tvätta paprikor. Skär av toppen och gröp ur kärnorna. Lägg dem i en ugnsform.
  3. Finhacka lök, vitlök och purjolök. Fräs dem mjuka i rapsolja. Tillsätt tomatpuré och fortsätt steka tills allt är välbalanserad.
  4. Tillsätt kryddorna och häll i riset som är silat. Blanda väl och fyll sedan paprikorna till topp och lägg paprikalocket på.
  5. Gör såsen: Koka upp vattnet i en kastrull. Häll i purén och oljan. Låt såsen koka upp. Krydda efter smak och häll såsen över grönsakerna.
  6. Baka med folie i ca 50min på 200 grader över- och undervärme, och ca 30 min utan folie.
  7. Servera med lite sallad och njut. 
familj mat

