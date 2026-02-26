Människor som behöver skydd är vi som samhälle skyldiga att tillhandahålla det även om en person inte över en överskådlig tid är en plusaffär för staten, skriver debattörerna. Janerik Henriksson/TT

Vi är tacksamma över det varma mottagandet av Trettonhelgsuppropet – som vi kom att kalla det – som skrevs under av 3 344 frikyrkoaktiva tillsammans med ett tusental andra kristna. Vi gläds också över att politiker som Per Högberg, Camilla Rinaldo Miller och Stina Sinclair (KD) tar avstånd från utvisningar som splittrar familjer, kastar ut hårt arbetande människor och präglas av en brist på förutsägbarhet. Även Liberalernas Erik Nygårds och Jakob Olofsgård har pläderat för att uppropet ligger i linje med deras förslag om en etableringsventil, men kanske de missat att vi önskar att permanenta uppehållstillstånd åter ska bli normen?