Ibland hör jag människor efterfråga att själva gudstjänsten ska vara själavårdande, men går det? skriver Björne Erixon. Zandra Erikshed & Getty images

Kan gudstjänster vara själavårdande? När problem i svensk kristenhet diskuteras läggs ofta fokus på det osunda, det som skadar människor. Det är inte fel. Vi behöver bli ännu mer tydliga när vi beskriver osunda företeelser, vilka ofta visar sig just i gudstjänster. Ibland hör jag människor efterfråga att själva gudstjänsten ska vara själavårdande, men går det? Själavården finns ju framför allt i det enskilda samtalet.