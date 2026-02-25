Kristna iranier befinner sig i lika stor livsfara nu som i april

Våra iranska bröder och systrar spenderar själva mycket tid i bön och deras situation är ett böneämne som bör engagera hela församlingen, skriver debattörerna. Bilden: Gudstjänst i persiska EFS-föreningen i Hammarbykyrkan. Johannes Ottestig

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Med fasa har vi följt nyhetsrapporteringen från Iran där den islamistiska regimen har utfört massakrer av sin egen befolkning. Som Dagen tidigare har rapporterat är kristna särskilt utsatta i Iran just nu, och Open Doors bedömer det som ett av de farligaste länderna i världen att vara kristen i. Därför är det med stor sorg som vi konstaterar att allt fler kristna iranier i Sverige har fått utvisningsbeslut de senaste månaderna.

Vi kan ge alltför många exempel. Vårdarbetaren Mahsa i Örebro har bott i Sverige i fjorton år. Hon är en kristen regimkritiker av den iranska regeringen och har deltagit i många demonstrationer. Ändå ska hon utvisas med sin man och son, men deras dotter får stanna i Sverige.

Omid i Timrå har bott tio år i Sverige, jobbar i hemtjänsten, väntar barn och är kristen. Nu hotas han av utvisning, vilket skulle innebära att han tvingas lämna sin fru och deras kommande barn.

Hela familjen Afarin i Falköping, som inkluderar en nioårig flicka och en femårig pojke, har fått utvisningsbeslut trots att Migrationsverkets handläggare har medgett att de har en kristen tro.

Kristna iranier befinner sig i lika stor livsfara om de utvisas i april som om de hade utvisats i januari.

Många av dessa utvisningsbeslut beror på de senaste årens åtstramning i migrationspolitiken. Hårdare regler, retroaktiva beslut och snabbare utvisningar drabbar alla asylsökande lika mycket, kristna konvertiter inkluderade. Vi hade hoppats att Ulf Kristerssons uttalande vid regeringsbildningen 2022, då han talade om att stärka rättssäkerheten för asylsökande konvertiter, skulle leda till positiva förändringar, men i stället har läget blivit allt värre.

Migrationsverket beslutade den 14 januari i år att tillfälligt stoppa alla utvisningar till Iran med anledning av det osäkra säkerhetsläget och de omfattande protesterna i landet. Det gäller tills vidare, men som längst till 14 april. Det är ett välkommet besked nu när Iran står i brand, men det är inte tillräckligt. Kristna iranier befinner sig i lika stor livsfara om de utvisas i april som om de hade utvisats i januari.

Vad den här gruppen behöver är inte ett tillfälligt stopp, utan amnesti eller en ventil så att de inte utvisas och riskerar att utsätts för förföljelse i Iran.

Vi anser även att det behöver inrättas en konvertitsamordnare som får statligt uppdrag att sammanföra lagstiftare, myndigheter, jurister, kyrkor och konvertiter för konkreta förbättringsförslag. I dag bemöts asylsökande konvertiter väldigt olika beroende på var i landet de finns eller vilken handläggare de får. En samordnare skulle vara central i att minska de orättvisorna och stärka rättssäkerheten på Migrationsverket.

Det kan tyckas orealistiskt att hoppas på i dessa tider, men med tanke på hur snabbt flera partier svängde i frågan om tonårsutvisningar efter att tusentals svenska väljare protesterade mot dem så bör församlingar inte ge upp om att kräva förändring.

Fram till dess att de politiska förändringarna blir verklighet finns även mycket annat församlingar kan göra för att hjälpa iranska kristna som har fått utvisningsbeslut.

Sprid deras berättelser. En av de huvudsakliga anledningar till att flera partier har ändrat sig angående tonårsutvisningar är att berättelser om dem har översköljt sociala medier. Flera av de kristna iranier som har fått utvisningsbeslut är väldigt öppna med vad de går igenom, exempelvis de vi nämner ovan, och vill inget hellre än att vi sprider vidare deras berättelser. Så låt oss göra det!

Hjälp dem klara vardagen. Många iranier som fått utvisningsbeslut fråntas rätten att arbeta och hamnar i en ekonomisk kris. Migrationsverket använder detta som påtryckningsmedel för att få dem att lämna landet “frivilligt”. Här behöver församlingarna hjälpa praktiskt med exempelvis matkassar, hyresbetalningar och barnpassning.

Hjälp dem överklaga. Lyckligtvis har flera kristna konvertiter fått stanna trots utvisningsbeslut efter att deras fall har överklagats till EU-domstolen eller FN:s kommitté mot tortyr. Det finns advokater och jurister som är specialiserade på att driva sådana fall och gjort det med stor framgång, efter att församlingar har samlat in pengar för att täcka kostnaderna.

Be för dem. Bönens kraft ska inte underskattas, våra iranska bröder och systrar spenderar själva mycket tid i bön och deras situation är ett böneämne som bör engagera hela församlingen. Arrangera bönedagar eller bönekedjor och be tillsammans både för att utvisningarna stoppas och för en fredligare och ljusare framtid för Iran.

Vi lever i en mörk tid, men det är i mörkret som ljuset lyser som starkast. Tillsammans kan vi hjälpa våra iranska syskon.

För nätverket #rättilltro

Kim Brynte, pastor i Immanuelskyrkan Malmö

Micael Grenholm, doktorand i kyrkohistoria

Peter Lindroos, pastor i Equmeniakyrkan Alingsås

Christian Mölk, pastor i Pingst Härnösand

Carolina Nilsson, kårledare, Frälsningsarmén Söderkåren

Kenneth Nilsson, integrationsansvarig i Pingstkyrkan Vänersborg

Annahita Parsan, präst i Hammarbykyrkan

Urban Widholm, entreprenör, Åre