Debatt | Svenska kyrkan
Kyrkan får inte ersätta tron på Jesus med sekundära frågor
Hur kan en kyrka som bär ett budskap om eviga värden ägna det mesta av sin kraft åt frågor begränsade till denna värld? skriver Torkel Lindahl, Lovisa Norberg och Håkan Persson, Frimodig kyrka.
I dag har Svenska kyrkan tonat ner sitt andliga arv och agerar snarare som ett företag som utför religiösa tjänster, skriver debattörerna.
Amanda Lindgren & privata foton
Kyrkovalet 2025 handlade till stor del om skogen. Gröna grupper gick framåt i kyrkomötet och stärkte
sin ställning i församlingar och stift runtom i landet. Engagemanget var stort och en lyckosam
kampanj ledde till att många väljare kände att något måste göras.