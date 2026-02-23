Debatt | Svenska kyrkan

Kyrkan får inte ersätta tron på Jesus med sekundära frågor

Hur kan en kyrka som bär ett budskap om eviga värden ägna det mesta av sin kraft åt frågor begränsade till denna värld? skriver Torkel Lindahl, Lovisa Norberg och Håkan Persson, Frimodig kyrka.

I dag har Svenska kyrkan tonat ner sitt andliga arv och agerar snarare som ett företag som utför religiösa tjänster, skriver debattörerna.
Torkel Lindahl Torkel Lindahl Torkel Lindahl v ordf Frimodig kyrka (FK)
Lovisa Norberg Lovisa Norberg Lovisa Norberg aktiv i nätverket FK Ung
Håkan Persson Håkan Persson Håkan Persson nyvald ledamot i kyrkomötet
Kyrkovalet 2025 handlade till stor del om skogen. Gröna grupper gick framåt i kyrkomötet och stärkte sin ställning i församlingar och stift runtom i landet. Engagemanget var stort och en lyckosam kampanj ledde till att många väljare kände att något måste göras.

