Kyrkan får inte ersätta tron på Jesus med sekundära frågor

I dag har Svenska kyrkan tonat ner sitt andliga arv och agerar snarare som ett företag som utför religiösa tjänster, skriver debattörerna. Amanda Lindgren & privata foton

Kyrkovalet 2025 handlade till stor del om skogen. Gröna grupper gick framåt i kyrkomötet och stärkte sin ställning i församlingar och stift runtom i landet. Engagemanget var stort och en lyckosam kampanj ledde till att många väljare kände att något måste göras.