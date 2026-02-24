Debatt | Fängelsestraff

Rättsligt haveri att kräva vuxet omdöme från barn och sedan döma dem

Nej, Febe Lann, det är inte ”klämmigt” att tycka att pre-pubertala barn inte bör låsas in på landets högsäkerhetsfängelser. Nej, det är varken ”slagfärdigt” eller ”snällt” att tycka att barn är barn, och inte små vuxna, skriver Simon Gepertz i en replik.

Barn är barn och inte små vuxna och saknar därför mognad för den rättshantering som kan leda till mångåriga fängelsestraff, skriver Simon Gepertz. Bilden: På anstalten i Rosersberg förbereds en avdelning för barn och ungdomar.
Simon Gepertz Simon Gepertz Simon Gepertz överläkare, specialist i Barn- och ungdomsmedicin samt Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
I sitt kända tal ”Aldrig våld!” går Astrid Lindgren 1978 till barnens försvar: ”Måste man inte då bli förtvivlad, när det plötsligt börjar ropas på en återgång till det gamla auktoritära systemet? […] Nu vill man ha 'hårdare tag' och 'stramare tyglar' och tror att det skall hjälpa mot alla ungdomliga oarter som man skyller på för mycket frihet och för lite stränghet i uppfostran. Det är att försöka driva ut djävulen med Belsebub och kommer bara i längden att leda till mera våld och större och farligare klyftor mellan generationerna.”

