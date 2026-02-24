Rättsligt haveri att kräva vuxet omdöme från barn och sedan döma dem

Barn är barn och inte små vuxna och saknar därför mognad för den rättshantering som kan leda till mångåriga fängelsestraff, skriver Simon Gepertz. Bilden: På anstalten i Rosersberg förbereds en avdelning för barn och ungdomar. Christine Olsson/TT & privat foto

I sitt kända tal ”Aldrig våld!” går Astrid Lindgren 1978 till barnens försvar: ”Måste man inte då bli förtvivlad, när det plötsligt börjar ropas på en återgång till det gamla auktoritära systemet? […] Nu vill man ha 'hårdare tag' och 'stramare tyglar' och tror att det skall hjälpa mot alla ungdomliga oarter som man skyller på för mycket frihet och för lite stränghet i uppfostran. Det är att försöka driva ut djävulen med Belsebub och kommer bara i längden att leda till mera våld och större och farligare klyftor mellan generationerna.”