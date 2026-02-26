AI och kärnkraften visar riskerna när människan leker Gud

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Klockan fyra på morgonen den 28 mars 1979 stannade en vattenpump i USA. Effekterna skulle märkas i hela världen. Pumpen satt i reaktor 2 i kärnkraftverket utanför Harrisburg, Pennsylvania.

”Harrisburgolyckan” blev väl egentligen ingen olycka; på några timmar hade nödsystemen kickat in och processen i reaktorn hävts. Men det var nära. Stora delar av reaktorhärden hade stått nästan utan nedkylning och smält. Strålningsnivåerna höjdes. Temperaturen var över 2 500 grader. Men tanken höll. Om den brustit kunde följderna ha blivit ödesdigra.

Sverige chockades av Harrisburg. Vi fick ett handfast ”memento mori”, en insikt att den teknik vi använde för att få värme i kökselementet kunde bli en mänsklighetens dödsfiende. ”Härdsmälta” blev ett ord som varje svensk mellanstadieunge kände till. 1980 folkomröstade vi om svensk kärnkraft, som blev kvar tack vare en smart/moraliskt tveksam valkonstruktion av Socialdemokraterna.

Varje gång ett tillbud skett – Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima – har opinionen för kärnkraft sjunkit kraftigt. Men vi glömmer mellan varven, och då vill vi snabbt bygga ut den i stället.

Vi fick ett handfast ”memento mori”.

Jag undrar om AI är den nya kärnkraften. Än en gång står mänskligheten inför en teknisk revolution som, när allt är som det ska, kraftigt underlättar vår vardag. Än en gång handlar det om svårbegriplig teknik med mångmiljardbelopp på spel och potential till katastrof.

Visst finns skillnader. AI kan i sig inte orsaka radioaktiva moln. Å andra sidan är den mer än kärnkraften direkt inkopplad i vår hjärna.

Men det är svårt att förneka likheterna. En är: med båda teknikerna leker människan i någon mån Gud. Det är som att vi står vid roten av kunskapens träd och nyfiket fingrar på en av de rödaste och saftigaste frukterna, halvt dold i lövverket.

Jag tror att det kommer att gå bra. Människan är för försiktig för att piska igenom sin egen undergång. Men jag tror också att även AI kommer att få sina Harrisburg, där det skulle kunna gå riktigt illa men där förhoppningsvis nödkylsystemet till slut gör sitt jobb.